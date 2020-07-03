Изъятие военной техники. ГБР открыло дело по статье о диверсии
Ранее бюро начало расследование по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудниками ГБР и СБУ
Главное следственное управление Государственного бюро расследований открыло еще одно уголовное производство из-за изъятия военной техники в частях ВСУ, - по статье о возможной диверсии. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Ранее бюро открыло дело по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудниками ГБР и СБУ (ч. 3 ст. 365 УК). Сейчас начато еще одно — по ст. 113 (Диверсия) УК.
Также в Госбюро расследований сообщили, что руководство территориального управления ГБР в Хмельницком, руководитель следственного подразделения ГБР и следователи, причастные к изъятию военной техники, отстранены от занимаемых должностей.
- 2 июля 2020-го командование ВС ВСУ заявило, что ГБР изъяло в зенитно-ракетных бригадах сверхвысокочастотные приборы (клистроны) для систем наведения ЗРК.
- Там заявили, что это "похоже на чью-то спланированную акцию для подрыва обороноспособности государства".
- Позднее это заявление было удалено из Facebook-страницы ВС ВСУ.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что инициатором дела якобы стало 9-е управление Главка военной контрразведки СБУ в Виннице: "ГБР ищет компромат на... Порошенко... по закупкам в оборонке".
- Скандал затронул бригады в Одесской (в/ч А2800), Херсонской (в/ч А1836) и Хмельницкой (в/ч А2860) областях.
- К 22:50 вечера клистроны вернули в в/ч.
- В Госбюро расследований открыли уголовное дело о превышении служебных полномочий работниками как этого ведомства, так и СБУ.
- Сегодня президент Владимир Зеленский "поставил задачу правоохранительным органам" дать оценку действиям сотрудников ГБР, которые поставили под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны.
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