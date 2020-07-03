Скандал с изъятием техники ПВО. Зеленский поставил задачу СБУ и ГБР

Президент заявил, что берет ситуацию по этому вопросу под личный контроль

Президент Владимир Зеленский "поставил задачу правоохранительным органам" дать оценку действиям сотрудников Госбюро расследований в скандале об изъятии военных приборов в воинских частях ВСУ, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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В сообщении сказано, что сотрудники ГБР "допустили изъятие" военных приборов.

"Владимир Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, которые напрямую влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства", - отметили в ОП.

"Руководителям СБУ и ГБР - немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", - заявил президент.

сверхвысокочастотные приборы (клистроны) для систем наведения ЗРК. 2 июля 2020-го командование ВС ВСУ заявило, что ГБР изъяло в зенитно-ракетных бригадах(клистроны) для систем наведения ЗРК.

Там заявили, что это "похоже на чью-то спланированную акцию для подрыва обороноспособности государства".

Позднее это заявление было удалено из Facebook-страницы ВС ВСУ.

Журналист Юрий Бутусов написал, что инициатором дела якобы стало 9-е управление Главка военной контрразведки СБУ в Виннице: "ГБР ищет компромат на... Порошенко ... по закупкам в оборонке".

Скандал затронул бригады в Одесской (в/ч А2800), Херсонской (в/ч А1836) и Хмельницкой (в/ч А2860) областях.

К 22:50 вечера клистроны вернули в в/ч.

В Госбюро расследований открыли уголовное дело о превышении служебных полномочий работниками как этого ведомства, так и СБУ.

Вадим Ребрина

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