Скандал с изъятием техники ПВО. Открыто дело против сотрудников ГБР и СБУ

ЗРК С-300ПС (фото — mil.in.ua)

За изъятие военных приборов в трех в/ч Воздушных сил ВСУ в Госбюро расследований открыли уголовное дело о превышении служебных полномочий работниками как этого ведомства, так и Службы безопасности Украины. Об этом пишет пресс-служба ГБР.

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"По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем увольнении", - уточнили в ГБР.

Сейчас материалы уголовного дела, по которому приходили в три в/ч, забраны у территориального управления бюро в Хмельницком и переданы для дальнейшего расследования в главное следственное управление ГБР.

сверхвысокочастотные приборы (клистроны) для систем наведения ЗРК. 2 июля 2020-го командование ВС ВСУ заявило, что ГБР изъяло в зенитно-ракетных бригадах(клистроны) для систем наведения ЗРК.

Там заявили, что это "похоже на чью-то спланированную акцию для подрыва обороноспособности государства".

Позднее это заявление было удалено из Facebook-страницы ВС ВСУ.

Журналист Юрий Бутусов написал, что инициатором дела якобы стало 9-е управление Главка военной контрразведки СБУ в Виннице: "ГБР ищет компромат на... Порошенко ... по закупкам в оборонке".

Скандал затронул бригады в Одесской (в/ч А2800), Херсонской (в/ч А1836) и Хмельницкой (в/ч А2860) областях.

К 22:50 вечера клистроны вернули в в/ч.

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