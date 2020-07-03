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Скандал с изъятием техники ПВО. Открыто дело против сотрудников ГБР и СБУ

Скандал с изъятием техники ПВО. Открыто дело против сотрудников ГБР и СБУ - Фото
ЗРК С-300ПС (фото — mil.in.ua)
03.07.2020, 12:17

На время служебного расследования причастные к незаконным действиям сотрудники ГБР отстранены от должностей

За изъятие военных приборов в трех в/ч Воздушных сил ВСУ в Госбюро расследований открыли уголовное дело о превышении служебных полномочий работниками как этого ведомства, так и Службы безопасности Украины. Об этом пишет пресс-служба ГБР.

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"По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем увольнении", - уточнили в ГБР.

Сейчас материалы уголовного дела, по которому приходили в три в/ч, забраны у территориального управления бюро в Хмельницком и переданы для дальнейшего расследования в главное следственное управление ГБР.

  • 2 июля 2020-го командование ВС ВСУ заявило, что ГБР изъяло в зенитно-ракетных бригадах сверхвысокочастотные приборы (клистроны) для систем наведения ЗРК.
  • Там заявили, что это "похоже на чью-то спланированную акцию для подрыва обороноспособности государства".
  • Позднее это заявление было удалено из Facebook-страницы ВС ВСУ.
  • Журналист Юрий Бутусов написал, что инициатором дела якобы стало 9-е управление Главка военной контрразведки СБУ в Виннице: "ГБР ищет компромат на... Порошенко... по закупкам в оборонке".
  • Скандал затронул бригады в Одесской (в/ч А2800), Херсонской (в/ч А1836) и Хмельницкой (в/ч А2860) областях.
  • К 22:50 вечера клистроны вернули в в/ч.

Читайте также: "Резонанс помог". ГБР вернуло армии вывезенные части ПВО

Евгений Пилипенко
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ВСУ С-300 зрк ОПК скандал гбр клистрон
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