Скандал с изъятием техники ПВО. Открыто дело против сотрудников ГБР и СБУ

За изъятие военных приборов в трех в/ч Воздушных сил ВСУ в Госбюро расследований открыли уголовное дело о превышении служебных полномочий работниками как этого ведомства, так и Службы безопасности Украины. Об этом пишет пресс-служба ГБР.
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"По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем увольнении", - уточнили в ГБР.
Сейчас материалы уголовного дела, по которому приходили в три в/ч, забраны у территориального управления бюро в Хмельницком и переданы для дальнейшего расследования в главное следственное управление ГБР.
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