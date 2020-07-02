"Резонанс помог". ГБР вернуло армии вывезенные части ПВО

Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Государственное бюро расследований вернуло Воздушным силам ВСУ изъятые во время обысков компоненты зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщили пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ и ГБР.

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"Благодаря резонансу, активному обсуждению в обществе, пониманию руководства правоохранительных органов, удалось достичь консенсуса в решении вопроса возвращения изъятых СВЧ приборов (клистронов) частям зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении ВС ВСУ.

В ГБР написали, что в ходе следственных действий было изъято семь приборов СВЧ (клистроны). В тот же день следователи ГБР вернули три прибора в одну из воинских частей, еще четыре прибора будут возвращены сегодня. Руководство ГБР инициировало проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий работников Бюро.

Ранее сегодня командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что следователи ГБР изъяли в зенитных ракетных бригадах СВЧ-приборы (клистроны) – сверхвысокочастотные приборы, являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

"Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства", – говорилось в заявлении командования.

Впоследствии это заявление было удалено с Facebook-страницы ВС ВСУ, но сохранились скриншоты с ним.

Журналист Юрий Бутусов написал, что, по данным его источников, инициатором дела стало 9-е управление Главка военной контрразведки Службы безопасности, размещенное в Виннице. "ГБР ищет компромат на прошлое руководство, на Порошенко и его команду по закупкам в оборонной сфере," – написал он.