"Резонанс помог". ГБР вернуло армии вывезенные части ПВО

Государственное бюро расследований вернуло Воздушным силам ВСУ изъятые во время обысков компоненты зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщили пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ и ГБР.
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"Благодаря резонансу, активному обсуждению в обществе, пониманию руководства правоохранительных органов, удалось достичь консенсуса в решении вопроса возвращения изъятых СВЧ приборов (клистронов) частям зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении ВС ВСУ.
В ГБР написали, что в ходе следственных действий было изъято семь приборов СВЧ (клистроны). В тот же день следователи ГБР вернули три прибора в одну из воинских частей, еще четыре прибора будут возвращены сегодня. Руководство ГБР инициировало проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий работников Бюро.