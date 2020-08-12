В Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд: трое погибших
По предварительной информации, поезд попал в оползень после сильного дождя и грозы
Три человека, включая водителя, погибли после того, как пассажирский поезд сошел с рельсов в округе Абердиншир в Шотландии. Об этом сообщает ВВС.
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На место происшествия возле города Стонхейвен было вызвано около 30 автомобилей аварийной службы.
По предварительной информации, поезд попал в оползень после сильного дождя и грозы, что вызвало наводнение и затруднило движение по Шотландии.
Шесть человек были доставлены в больницу, однако их травмы не считаются серьезными.
Службы экстренной помощи все еще находятся на месте происшествия.
После того, как район станет безопасным, будет проведен полный и тщательный поиск.
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