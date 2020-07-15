В Чехии столкнулись поезда: один человек погиб, есть пострадавшие - фото

Пострадали 35 человек, у четырех - тяжелые травмы

Вчера, 14 июля, пассажирский поезд, следовавший из Праги, врезался в стоящий грузовой поезд, в результате один человек погиб, 35 травмированы. Об этом сообщил министр транспорта Чехии Кареа Гавличек, передает Lidové noviny.

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Пресс-секретарь аварийной службы Петра Эффенбергер заявила, что четыре человека получили тяжелые травмы, среди пострадавших - восемь несовершеннолетних. Всех доставили в ближайшие больницы.

Авария произошла на главной линии из Праги в Колин. Движение на трассе было остановлено.

Вертолет и беспилотник вели поиски пассажиров, но не нашли никого.

По данным полиции, на месте происшествия находилось более 20 полицейских патрулей.

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Арина Толина

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