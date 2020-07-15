В Чехии столкнулись поезда: один человек погиб, есть пострадавшие - фото
Пострадали 35 человек, у четырех - тяжелые травмы
Вчера, 14 июля, пассажирский поезд, следовавший из Праги, врезался в стоящий грузовой поезд, в результате один человек погиб, 35 травмированы. Об этом сообщил министр транспорта Чехии Кареа Гавличек, передает Lidové noviny.
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Пресс-секретарь аварийной службы Петра Эффенбергер заявила, что четыре человека получили тяжелые травмы, среди пострадавших - восемь несовершеннолетних. Всех доставили в ближайшие больницы.
Авария произошла на главной линии из Праги в Колин. Движение на трассе было остановлено.
Вертолет и беспилотник вели поиски пассажиров, но не нашли никого.
По данным полиции, на месте происшествия находилось более 20 полицейских патрулей.
- 9 февраля сообщалось, что один человек погиб и 105 пострадали в результате лобового столкновения поездов между каталонскими городами Манреса и Сан-Висенс-де-Кастелле в 50 км от Барселоны.
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