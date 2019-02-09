Под Барселоной лоб в лоб столкнулись поезда: видео

Один человек погиб и 105 пострадали в результате лобового столкновения поездов между каталонскими городами Манреса и Сан-Висенс-де-Кастелле в 50 км от Барселоны. Об этом сообщает El Pais.

Как уточняется, погиб машинист одного из поездов. Шесть человек получили тяжелые ранения.

Реклама

Всего в двух поездах ехали около 400 пассажиров.

Как отмечает издание, авария произошла на той же линии, на которой в ноябре случилась другая смертельная авария.

Tren a Manresa, a punto de llegar descarrila pic.twitter.com/zXOfVHnMGI — SyPcul (@SyPcul) 8 лютого 2019 р.

4 февраля в удаленном от цивилизации районе на юго-востоке канадской провинции Британская Колумбия упал с моста с высоты до 60 м грузовой состав. При этом погибли три человека, которые были в поезде.