Под Барселоной лоб в лоб столкнулись поезда: видео

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В поездах находились около 400 пассажиров

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Один человек погиб и 105 пострадали в результате лобового столкновения поездов между каталонскими городами Манреса и Сан-Висенс-де-Кастелле в 50 км от Барселоны. Об этом сообщает El Pais.

Как уточняется, погиб машинист одного из поездов. Шесть человек получили тяжелые ранения.

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Всего в двух поездах ехали около 400 пассажиров.

Как отмечает издание, авария произошла на той же линии, на которой в ноябре случилась другая смертельная авария.

4 февраля в удаленном от цивилизации районе на юго-востоке канадской провинции Британская Колумбия упал с моста с высоты до 60 м грузовой состав. При этом погибли три человека, которые были в поезде.

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Теги: авария, испания, Барселона, поезд, Каталония
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