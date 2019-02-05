В Скалистых горах Канады упал с моста поезд: видео последствий

Вчера, 4 февраля, в удаленном от цивилизации районе на юго-востоке канадской провинции Британская Колумбия упал с моста с высоты до 60 м грузовой состав. При этом погибли три человека, которые были в поезде, пишет Vancouver Sun.

В компании Канадская тихоокеанская железная дорога, которая владеет участком ж/д полотна у реки Кикинг-Хорс, где произошла авария, говорят, что с рельсов сошли 30-40 вагонов с зерном.

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Анонимный собеседник издания в отрасли сообщил, что предварительная информация указывает на возможное превышение скорости на этом участке ж/д полотна. Разрешенный максимум здесь — 32 км/ч, однако, по его данным, из последнего сеанса связи понятно, что поезд шел на скорости не менее 75 км/ч.

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По словам инсайдера, ехать с горы на этом участке весьма непросто: нужны специфические действия по торможению, если скорость состава превышает разрешенный лимит более чем на 5 км/ч.

Исходя из этого, сделал он вывод, вероятно также, что трагедия могла произойти из-за морозной погоды или отказа техники.

Видео: Globalnews.ca, CBC News