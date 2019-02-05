В Скалистых горах Канады упал с моста поезд: видео последствий

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Трое сотрудников железнодорожной компании сели на поезд из Калгари незадолго до аварии. Они погибли.

Реклама
Реклама

Вчера, 4 февраля, в удаленном от цивилизации районе на юго-востоке канадской провинции Британская Колумбия упал с моста с высоты до 60 м грузовой состав. При этом погибли три человека, которые были в поезде, пишет Vancouver Sun.

В компании Канадская тихоокеанская железная дорога, которая владеет участком ж/д полотна у реки Кикинг-Хорс, где произошла авария, говорят, что с рельсов сошли 30-40 вагонов с зерном.

Реклама

Анонимный собеседник издания в отрасли сообщил, что предварительная информация указывает на возможное превышение скорости на этом участке ж/д полотна. Разрешенный максимум здесь — 32 км/ч, однако, по его данным, из последнего сеанса связи понятно, что поезд шел на скорости не менее 75 км/ч.

Смотрите также: В Канаде с рельс сдуло два железнодорожных состава: видео с дрона

По словам инсайдера, ехать с горы на этом участке весьма непросто: нужны специфические действия по торможению, если скорость состава превышает разрешенный лимит более чем на 5 км/ч.

Исходя из этого, сделал он вывод, вероятно также, что трагедия могла произойти из-за морозной погоды или отказа техники.

Видео: Globalnews.ca, CBC News

Отправить:
Распечатать:
Теги: железная дорога, авария, смерть, видео, канада, поезд, рельсы, ущелье
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Скалистых горах Канады упал с моста поезд: видео последствий
В Скалистых горах Канады упал с моста поезд: видео последствий
Дайвер в одних плавках проплыл подо льдом озера: видео экстремала
Дайвер в одних плавках проплыл подо льдом озера: видео экстремала
"Сидит в домике": зонд на Марсе накрыл сейсмометр куполом — видео
"Сидит в домике": зонд на Марсе накрыл сейсмометр куполом — видео
Продовольствие Легалайз по-украински: Кто уже зарабатывает на конопле (легально)
На низком старте. Застройщики в Киеве готовятся повышать цены
Недвижимость На низком старте. Застройщики в Киеве готовятся повышать цены
Украина уже "потеряла" 8 млн га. Три шага к открытию рынка земли
Мнение Украина уже "потеряла" 8 млн га. Три шага к открытию рынка земли
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Скалистых горах Канады упал с моста поезд: видео последствий
В Скалистых горах Канады упал с моста поезд: видео последствий
Дайвер в одних плавках проплыл подо льдом озера: видео экстремала
Дайвер в одних плавках проплыл подо льдом озера: видео экстремала 08:32
"Сидит в домике": зонд на Марсе накрыл сейсмометр куполом — видео
"Сидит в домике": зонд на Марсе накрыл сейсмометр куполом — видео 06:52
Запуск 780-тонной ракеты: Южная Америка, сегодня вечером — стрим
Запуск 780-тонной ракеты: Южная Америка, сегодня вечером — стрим 06:00
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 