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27.02.2019, 07:43

В штабе ООС не подтверждают информацию о захвате в плен военного

В штабе ООС не подтверждают информацию о захвате в плен военного - Фото
Фото: Facebook/фонд Повернись живим

В штабе операции объединенных сил прокомментировали информацию о возможном захвате в плен боевиков военного

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В штабе операции объединенных сил не подтверждают информацию о захвате в плен боевиков украинского военного в районе Золотого Луганской области. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Таких данных нет, но мы проверяем информацию", - отметили в пресс-центре.

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В штабе ООС назвали фейком информацию ресурсов боевиков, что в составе группы военных было якобы десять человек.

"Мне кажется, что это все - фейки, но мы уточняем", - добавил пресс-офицер штаба ООС.

Ранее СМИ террористов сообщили, что боевики взяли в плен украинского военного, который якобы пытался пройти на временно оккупированную территорию возле населенного пункта Золотое в составе группы 10 человек.

В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года в районе проведения операции объединенных сил пропал военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады

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Теги: Золотое, плен, военный, штаб оос
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