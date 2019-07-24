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В Симферополе разграбили имущество собора ПЦУ: фото

В Симферополе разграбили имущество собора ПЦУ: фото - Фото
Фото: Украинский дом/ru.krymr.com
24.07.2019, 15:44

Архиепископ Климент связывает "разграбление собора" со своей поездкой в США.

Имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе временно оккупированного Крыма было разграблено и разломано. Об этом Крым.Реалии рассказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

По словам архиепископа Климента, так называемое министерство имущественных и земельных отношений Крыма начало "внутренний ремонт" помещений собора.

"Ситуация очень критическая. Все происходило, когда я не был в Крыму. Согласно решению суда, в 2017 году, было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа. Она была опечатана и находилась под замком. Но вместе с тем было описано и сохранялось церковное имущество: кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые принадлежности. Сейчас это все разграблено и разломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные вещи – я не знаю", – отметил священнослужитель.

Архиепископ Климент связывает "разграбление собора" со своей поездкой в США.

"Они начали погром именно тогда, когда я был на конференции по религиозной свободе. Это Россия показывает всему миру, что для нее (означает) мировое сообщество и религиозная свобода", уточнил священнослужитель.

27 марта управление Крымской епархии поместной Православной церкви Украины получило письмо от оккупационной администрации полуострова о досрочном расторжении договора об аренде здания, в котором находится единственный в Симферополе храм ПЦУ.

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