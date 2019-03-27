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27.03.2019, 17:15

Оккупанты гонят из Крыма единственную церковь ПЦУ - заявление

Оккупанты гонят из Крыма единственную церковь ПЦУ - заявление - Фото
Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинская Церковь в Крыму сегодня претерпела нового посягательства оккупантов на свободу вероисповедания

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Сегодня, 27 марта, управление Крымской епархии поместной Православной церкви Украины получило письмо от оккупационной администрации полуострова о досрочном расторжении договора об аренде здания, в котором находится единственный в Симферополе храм ПЦУ. Об этом сообщил архиепископ Евстратий Зоря в своем Facebook.

"Причина - "отсутствие оплаты аренды" в размере 2 (два) рубля. Требуют компенсировать убытки и уплатить штраф "в бюджет республики" в 2000 рублей (около 850 гривень - ред.), а также обращаются в "суд" с иском о прекращении аренды", - сказал он. 

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По словам Зори, определенная в документах арендная плата "давно была внесена".

"Одновременность атаки российских силовиков против крымских татар и очередной шаг оккупантов в направлении уничтожения присутствия украинской церкви - события из одного ряда. Оккупанты проводят зачистку нелояльных", - подчеркнул архиепископ.

Читайте также: Давление на церковь в Крыму: Синод ПЦУ обратился в ООН и ОБСЕ

Сегодня, 27 марта, в нескольких поселках в районе Симферополя оккупанты проводят около 25 одновременных обысков в домах украинцев, в частности активистов правозащитной группы "Крымская солидарность" - блогеров, стримеров, правозащитников или просто неравнодушных людей. На данный момент известно о 20 задержанных. Украина обратилась с требованием в ЕС.

3 марта в Симферополе силовики задержали архиепископа Климента, который собирался ехать к украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Архиепископ назвал свое задержание попыткой уничтожить Православнy церковь Украины в Крыму. Позже священника отпустили.

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Теги: религия, церковь, Крым, оккупация, пцу
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