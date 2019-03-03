Климент: Меня задержали, чтобы не дать уехать к Грибу - аудио

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Это акция по уничтожению церкви Киевского патриархата в Крыму, считает архиепископ

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Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент свое задержание расценивает как попытку оккупантов не дать ему поехать к политзаключенному в России украинцу Павлу Грибу. Об этом священник рассказал по телефону из отделения полиции в Симферополе в прямом эфире Еспресо.TV.

"Я считаю, что это нарочно было сделано для того, чтобы сорвать поездку в Ростов на суд к Павлу Грибу. Потому что, наверное, там происходит такое, что желательно не озвучивать", - сказал Климент. 

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Архиепископ также сказал, что ему кажется, что это спланированная акция по уничтожению церкви Киевского патриархата в Крыму и вытеснения его с оккупированного полуострова.

Он также рассказал подробности своего задержания.

"После богослужения я отправился на автовокзал для того, чтобы поехать в Ростов и принять участие в судебном заседании по Павлу Грибу, а затем на следующий день, во вторник, посетить его в СИЗО и исповедовать и причастить с разрешения суда. За 15 минут до отъезда автобуса, в котором я находился, подошел наряд полиции, попросили предоставить документы и показать вещи... После этого меня попросили пройти в дежурную часть при автовокзале, там продержали очень долго, отвезли в центральный райотдел полиции Симферополя", - рассказал священник.

По его словам, сначала его обвинили в краже церковного имущества, а затем - в оскорблении чести и достоинства полицейских.

Сейчас его перевели в Киевский райотдел полиции, где с ним работают адвокаты.

"Со мной сейчас здесь работает группа адвокатов Эмиль Курбединов и Николай Полозов, а консультации по телефону дают Ольга и Дмитрий Диндзе, они находятся в Москве и контролируют ситуацию оттуда. Группа адвокатов очень мощная. Пришло сообщение от Людмилы Денисовой, что она связалась с Москальковой", - рассказал архиепископ.

Ранее сегодня сообщалось, что архиепископа сняли прямо с автобуса и увезли в отделение полиции. Полицейские заявили, что в сумках Климента находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви. Позже оккупанты перевезли священника в Киевский районный отдел полиции для оформления протокола за мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань.

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Теги: Климент, симферополь, задержание
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