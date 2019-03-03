Задержали за "кражу": Денисова позвонила архиепископу Клименту

Архиепископ Климент (фото - Радио Свобода)

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента его вывели из автобуса, заявив, что в его сумках находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви. Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, ей удалось связаться с Климентом и он рассказал ей, что находится сейчас в одном из райотделов полиции оккупированного Симферополя.

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Также Денисова со слов священника сообщила, что в полиции только через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу.

По мнению Денисовой, что причиной незаконного задержания Климента является его запланированная поездка в СИЗО Ростова-на-Дону для посещения там политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение - Россия боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла.

Ранее сегодня сообщалось, что архиепископа Климента сняли прямо с автобуса и увезли в отделение полиции.