"Нецензурно ругался": у оккупантов новое "заявление" на Климента

Архиепископ Климент (фото- Радио Свобода)

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента продолжают удерживать силовики оккупированного Симферополя - теперь за то, что священник якобы нецензурно ругался на автовокзале. Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

Отмечается, что по состоянию на 16:40 полицейские информировали, что к ним поступило заявление о том, якобы Климент в районе автовокзала "нецензурно ругался". в связи с этим связенника перевозят их Центрального районного отдела полиции в Киевский РО для "опроса" по новому заявлению.

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Адвокат Николай Полозов написал в Facebook: "Замначальника полиции Симферополя Никитин объявил Архиепископу Клименту, что его сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань".

Ранее сегодня сообщалось, что архиепископа сняли прямо с автобуса и увезли в отделение полиции. Полицейские заявили, что в сумках Климента находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви. По мнению Денисовой, причиной незаконного задержания Климента является его запланированная поездка в СИЗО Ростова-на-Дону для посещения там политзаключенного Павла Гриба - Россия боится, что миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла.