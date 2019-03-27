Украина обратилась в ЕС с требованием из-за облавы ФСБ в Крыму

Николай Точицкий (фото - скриншот с видео)

Украина обратилась к партнерам из Европейского Союза в связи с массовыми обысками и арестами ФСБ РФ украинцев в оккупированном Россией Крыму. Об этом посол Украины в ЕС Николай Точицкий сообщил в своем Twitter.

"В пятую годовщину принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины российские оккупанты совершили самую большую волну нарушений прав человека в Крыму: обыски в 27 домах крымских татар, не менее 10 задержанных", – заявил он.

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По словам Точицкого, Украина информировала Евросоюз "об ужасном наступлении на права человека" и потребовала "решительной реакции".

На данный момент известно о 17 задержанных.

Сегодня, 27 марта, в нескольких поселках в районе Симферополя оккупанты проводят около 25 одновременных обысков в домах украинцев, в частности активистов правозащитной группы "Крымская солидарность" - блогеров, стримеров, правозащитников или просто неравнодушных людей.