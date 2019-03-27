Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 13:11

Украина обратилась в ЕС с требованием из-за облавы ФСБ в Крыму

Украина обратилась в ЕС с требованием из-за облавы ФСБ в Крыму - Фото
Николай Точицкий (фото - скриншот с видео)

Посол Украины в ЕС требует от Евросоюза решительной реакции на противоправные действия оккупантов

Реклама
Реклама

Украина обратилась к партнерам из Европейского Союза в связи с массовыми обысками и арестами ФСБ РФ украинцев в оккупированном Россией Крыму. Об этом посол Украины в ЕС Николай Точицкий сообщил в своем Twitter.

"В пятую годовщину принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины российские оккупанты совершили самую большую волну нарушений прав человека в Крыму: обыски в 27 домах крымских татар, не менее 10 задержанных", – заявил он.

Реклама

По словам Точицкого, Украина информировала Евросоюз "об ужасном наступлении на права человека" и потребовала "решительной реакции".

На данный момент известно о 17 задержанных.

Сегодня, 27 марта, в нескольких поселках в районе Симферополя оккупанты проводят около 25 одновременных обысков в домах украинцев, в частности активистов правозащитной группы "Крымская солидарность" - блогеров, стримеров, правозащитников или просто неравнодушных людей.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, крымские татары, обыск, арест, оккупация, николай точицкий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 