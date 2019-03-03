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03.03.2019, 20:25

Архиепископа Климента отпустили без составления протокола

Архиепископа Климента отпустили без составления протокола - Фото
Фото: facebook.com/nikolay.polozov

Священника пытались задержать по дороге на встречу с политзаключенным Павлом Грибом

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Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!", - написал правозащитник.

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Ранее сегодня сообщалось, что архиепископа сняли прямо с автобуса и увезли в отделение полиции. Полицейские заявили, что в сумках Климента находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви. Позже оккупанты перевезли священника в Киевский районный отдел полиции для оформления протокола за мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань. Для его освобождения работали адвокаты Эмиль Курбединов и Николай Полозов, из Москвы консультации по телефону давали Ольга и Дмитрий Диндзе. Омбудсмен Людмила Денисова связалась с Москальковой.

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Теги: Климент, симферополь, задержание
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