Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.03.2019, 21:27

Давление на церковь в Крыму: Синод ПЦУ обратился в ООН и ОБСЕ

Давление на церковь в Крыму: Синод ПЦУ обратился в ООН и ОБСЕ - Фото
Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

В документе сообщается о "беспрецедентном и циничном задержании" архиепископа Климента

Реклама
Реклама

Православная церковь Украина обратилась к ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении Синода ПЦУ, опубликованном на официальном сайте церкви.

В документе сообщается о "беспрецедентном и циничном задержании" архиепископа Симферопольского и Крымского ПЦУ Климента в Симферополе. Также Синод напоминает о попытках российских властей в Крыму отобрать помещение, в котором располагается Кафедральный собор святых Владимира и Ольги в Симферополе.

Реклама

"Учитывая эти угрозы и постоянное давление на духовенство и верующих нашей церкви на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыму обращаемся к Организации объединенных наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам Минского процесса, в Европейский союз и вообще ко всем демократическим странам, международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений на нашу церковь", - говорится в обращении ПЦУ.

3 марта на автовокзале в Симферополе российские силовики задержали архиепископа Климента, который собирался ехать к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, чтобы его исповедовать и причастить. Архиепископ назвал свое задержание попыткой уничтожить Православнy церковь Украины в Крыму. Позже священника отпустили.

Отправить:
Распечатать:
Теги: пцу, Крым, Климент, обсе, ООН, синод, религия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 