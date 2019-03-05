Давление на церковь в Крыму: Синод ПЦУ обратился в ООН и ОБСЕ

Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

Православная церковь Украина обратилась к ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении Синода ПЦУ, опубликованном на официальном сайте церкви.

В документе сообщается о "беспрецедентном и циничном задержании" архиепископа Симферопольского и Крымского ПЦУ Климента в Симферополе. Также Синод напоминает о попытках российских властей в Крыму отобрать помещение, в котором располагается Кафедральный собор святых Владимира и Ольги в Симферополе.

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"Учитывая эти угрозы и постоянное давление на духовенство и верующих нашей церкви на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыму обращаемся к Организации объединенных наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам Минского процесса, в Европейский союз и вообще ко всем демократическим странам, международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений на нашу церковь", - говорится в обращении ПЦУ.

3 марта на автовокзале в Симферополе российские силовики задержали архиепископа Климента, который собирался ехать к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, чтобы его исповедовать и причастить. Архиепископ назвал свое задержание попыткой уничтожить Православнy церковь Украины в Крыму. Позже священника отпустили.