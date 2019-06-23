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23.06.2019, 11:55

В СИЗО, где удерживают Бекирова, началась эпидемия кори

В СИЗО, где удерживают Бекирова, началась эпидемия кори - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что Эдем Бекиров не болел корью, поэтому вероятность его заражения очень высока

В СИЗО, где удерживают тяжелобольного крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова, произошла вспышка кори. Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

Она уточнила, что Бекиров не болел корью, поэтому из-за отсутствия иммунитета очень высока возможность его заражения.

"Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО является крайне опасным", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен отметила, что по словам адвокатов активиста, чтобы не выполнять решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа, активиста вывозили на краткосрочное обследование.

Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Его обвиняют в незаконном обороте боеприпасов и взрывчатых веществ.

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Теги: Людмила Денисова, Крым, сизо, корь, эдем бекиров
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