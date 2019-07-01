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01.07.2019, 13:42

В Славянске "напали" на кандидата от Оппоплатформы: фото

В Славянске "напали" на кандидата от Оппоплатформы: фото - Фото
Фото: Facebook Натальи Королевской

Кандидата в депутаты забросали мукой у здания суда

В Славянске у здания апелляционного суда кандидата в народные депутаты от Оппозиционной платформы – За жизнь Анастасию Петренко забросали мукой. Об этом сообщила в Facebook нардеп Наталья Королевская.

По ее словам, "радикалы, подконтрольные остающимся на местах людям из команды Петра Порошенко, напали на кандидата в народные депутаты от Оппозиционной платформы – За жизнь по Авдеевке".

"Все это произошло под зданием апелляционного суда, где рассматривался иск одного из националистов против кандидата от Оппозиционной платформы – За жизнь по 47 округу Юрия Солода, за надпись на бигбордах "Восстановим отношения с Россией - вернем мир на Донбасс", - написала она.

30 июня в Харькове снова напали на офис партии Оппозицонная платформа - За жизнь, где располагается общественная приемная нардепа, главы партии Юрия Бойко.

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Теги: выборы, Оппозиционная платформа
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