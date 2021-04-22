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В США задержали подозреваемых в краже из банковских сейфов Украины более $30 млн: фото

22.04.2021, 17:50
В США задержали подозреваемых в краже из банковских сейфов Украины более $30 млн: фото - Фото
Фото: Нацполиция

Полиция сообщила, что в США задержали участников преступной организации, которые похитили из банковских сейфов Украины имущество на более чем $30 млн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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20 апреля Департамент юстиции США предъявил обвинения троим подозреваемым за "отмывание" на территории США преступных доходов на сумму более $30 млн.

Подозреваемые арестованы, по местам их проживания проведены обыски, изъяты орудия преступления, а также имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем. В случае доказательства вины задержанным грозит 20 лет лишения свободы.

По информации полиции, в ОПГ входило не менее 25 человек, его организовали граждане Украины, которые одновременно имеют гражданство США.

В полиции сообщают, что для разоблачения и задержания подозреваемых украинские полицейские в течение трех лет тесно сотрудничали с правоохранителями нескольких стран, в частности США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что двое граждан Украины/США создали ОПГ и в 2015-2016 гг. похитили имущество (деньги, золото, монеты) 51 человека из индивидуальных сейфов 10 банковских учреждений в Киеве на общую сумму 169 181 000 грн, что составляет $34,869 млн. 

По информации украинской полиции,  примерно такую ​​же сумму подозреваемые похитили в Молдове, Беларуси, Македонии и Латвии.

В полиции пишут, что подозреваемые готовили аналогичные похищения в Грузии, Узбекистане и Азербайджане, но не смогли их совершить, потому что местных правоохранителей предупредили украинские следователи.

Кроме того, подозреваемые подделывали документов, прежде всего – паспорта граждан Украины и документы по аренде банковских сейфов.

Полицейские установили, что участники ОПГ легализовали похищенное имущество – приобрели движимое и недвижимое имущество в Украины и США, в том числе и на своих родственников.

Во время досудебного расследования в Украины следователи Нацполиции направили в суд обвинительные акты против шести человек. Еще по четверым выполняются запросы об оказании международной правовой помощи, направленные в Департамент юстиции США. 

Во время досудебного расследования были арестованы и осуждены за эти преступления еще пять человек в Латвии, Узбекистане и Азербайджане.

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Наталия Медведева
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Нацполиция банк сейф опг
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