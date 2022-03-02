В сторону Вознесенска вылетели 20 российских вертолетов с десантниками, возможна атака АЭС

Из Николаевской области в сторону Вознесенска вылетела группа из более чем 20 российских вертолетов с десантниками. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, соответствующая информация поступила Нацгвардии. В Вознесенском районе расположена Южно-Украинская АЭС, поэтому возможна атака по ней.

Геращенко отметил, что Нацгвардия готова принять бой.

Юрий Смирнов

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