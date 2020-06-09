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В Таиланде нашли тело пропавшей две недели назад украинки

В Таиланде нашли тело пропавшей две недели назад украинки - Фото
Фото: khaosodenglish.com
09.06.2020, 20:45

По информации местных СМИ, полиция подозревает, что Ольгу Фролову убили

В Таиланде нашли тело 32-летней украинки Ольги Фроловой, которая пропала две недели назад. Об этом сообщает местное издание khaosodenglish.com.

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Полиция обнаружила видеозапись с камеры безопасности, на которой запечатлена Фролова в день пропажи. На женщине была та же одежда, в которой ее нашли. Вместе с тем полиция пока не может сказать, как тело попало в то место, где его обнаружили, потому что в сельской местности, где все происходило, мало камер наблюдения.

Сообщается, что тело нашел местный житель. Муж Фроловой сообщил полиции о ее пропаже 25 мая.

Сейчас тело проходит детальную экспертизу в полицейской больнице Бангкока. Обработка ее результатов займет около двух недель.

По данным издания, полиция накануне заявила, что подозревает в этом деле убийство, поскольку были очевидные попытки скрыть тело.

Вместе с тем муж Фроловой сообщает в Facebook, что изначально местная полиция не проявляла заинтересованности в этом деле: "За более чем неделю ее поисков они максимум что сделали - это проверили ее имя по базам".

Он также сообщил, что недавно Ольга написала книгу. В своем последнем послании от 24 мая она пишет, что закончила текст и благодарит за то, что ее "терпели". Произведение выложено в открытый доступ. Ссылка - на странице Дмитрия Фролова. По его словам, Ольга хотела, чтобы книгу прочло как можно больше людей. 

"Я до последнего в своих поисках не хотел рассматривать такой вариант. Хотя было много предпосылок этому. Мне очень хотелось чтобы я ошибался", - написал Дмитрий. 

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Вадим Ребрина
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