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В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, погиб пилот: фото

09.12.2020, 20:30
В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, погиб пилот: фото - Фото
Место крушения АН-2 в Тернопольской области (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Сегодня, 9 декабря, в Тернопольской области упал легкомоторный самолет. Об этом сообщают пресс-службы ГСЧС и МВД.

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Авиакатастрофа произошла вблизи села Золотая Слобода Козовского района около 17:00. По предварительным данным, погиб один человек.

Место крушения АН-2 в Тернопольской области (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Как отмечается, жители Золотой Слободы видели как упал самолет и сообщили правоохранителям.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а неподалеку – тело человека.

Место крушения АН-2 в Тернопольской области (Фото: пресс-служба ГСЧС)

По информации ГСЧС, погибший – пилот биплана, который умер на месте от полученных травм. У потерпевшего крушение самолета АН-2 частично разрушен корпус, топливные баки не разгерметизировались.

Место крушения АН-2 в Тернопольской области (Фото: пресс-служба ГСЧС)
  • Сегодня сообщалось, что в США разбился истребитель F-16 115-го авиаполка Нацгвардии штата Висконсин. На борту был один пилот, его судьба пока неизвестна.
Наталия Медведева
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