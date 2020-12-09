В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, погиб пилот: фото
09.12.2020, 20:30
Место крушения АН-2 в Тернопольской области (Фото: пресс-служба ГСЧС)
Сегодня, 9 декабря, в Тернопольской области упал легкомоторный самолет. Об этом сообщают пресс-службы ГСЧС и МВД.
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Авиакатастрофа произошла вблизи села Золотая Слобода Козовского района около 17:00. По предварительным данным, погиб один человек.
Как отмечается, жители Золотой Слободы видели как упал самолет и сообщили правоохранителям.
На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а неподалеку – тело человека.
По информации ГСЧС, погибший – пилот биплана, который умер на месте от полученных травм. У потерпевшего крушение самолета АН-2 частично разрушен корпус, топливные баки не разгерметизировались.
- Сегодня сообщалось, что в США разбился истребитель F-16 115-го авиаполка Нацгвардии штата Висконсин. На борту был один пилот, его судьба пока неизвестна.
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