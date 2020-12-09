В США разбился истребитель F-16: судьба пилота неизвестна

В США разбился истребитель F-16 115-го авиаполка Нацгвардии штата Висконсин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что на борту был один пилот, который выполнял плановый полет. Крушение произошло в районе Верхнего полуострова Мичигана 8 декабря в 20:00 по местному времени.

На месте крушения работают аварийный службы, инцидент расследуется, сообщают в пресс-службе. Причины крушения и положение пилота остаются неизвестными.

23 сентября сообщалось, что в Тверской области России разбился истребитель Су-30. Российские военные порталы писали, что его якобы мог сбить другой истребитель РФ – Су-35.

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Марк Сировой

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