В США разбился истребитель F-16: судьба пилота неизвестна
09.12.2020, 15:29
Истребитель F-16 (фото - Wisconsin National Guard)
В США разбился истребитель F-16 115-го авиаполка Нацгвардии штата Висконсин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Отмечается, что на борту был один пилот, который выполнял плановый полет. Крушение произошло в районе Верхнего полуострова Мичигана 8 декабря в 20:00 по местному времени.
На месте крушения работают аварийный службы, инцидент расследуется, сообщают в пресс-службе. Причины крушения и положение пилота остаются неизвестными.
- 23 сентября сообщалось, что в Тверской области России разбился истребитель Су-30. Российские военные порталы писали, что его якобы мог сбить другой истребитель РФ – Су-35.
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