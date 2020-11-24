На сверхзвуковой скорости. США испытали сброс ядерной бомбы с новейшего истребителя: видео

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Новейший истребитель ВВС США F-35A Lightning II сбросил ядерную бомбу B61-12 без заряда с высоты 3 км. За 42 секунды она попала цель в пустыне Невады

В США показали испытания сброса ядерной бомбы B61-12 с новейшего истребителя F-35A Lightning II. Об этом сообщает лаборатория Минэнергетики США Sandia National Laboratories.

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Отмечается, что испытания проводились еще 25 августа. Кроме Sandia National Laboratories, в них участвовали Национальное управление ядерной безопасности, Los Alamos National Laboratory и ВВС США. 

F-35A, летевший быстрее скорости звука, сбросил B61-12, которая несла неядерные и макеты ядерных компонентов, с высоты 10 500 футов (3,2 км) над полигоном Тонопа. Бомба поразила дно пустыни в обозначенной целевой области примерно через 42 секунды. Брайан Адкинс, менеджер по дальности полета, назвал испытание успешным и историческим.

"Испытание является важной частью программы F-35A и B61-12. На борту новейшего истребителя B61-12 обеспечивает важную часть общей стратегии ядерного сдерживания для нашей страны и наших союзников", – сказал Стивен Сэмюэлс, менеджер группы Sandia B61-12 Systems.

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Отмечается, что в отличие от других истребителей F-35A несет бомбу внутри. Испытания стали первой демонстрацией полностью оборудованного механизма высвобождения B61-12 из внутреннего бомбового отсека на истребителе, а также первым подобным выпуском на скорости 1 Мах или выше.

"Это было первое испытание всех систем, включая механическую, электрическую, связь и разблокировку между B61-12 и F-35A", – добавил Cэмюэелс.

СПРАВКА. F-35A – истребитель пятого поколения, который описан в информационном бюллетене ВВС США как "маневренный, универсальный, высокопроизводительный, многоцелевой истребитель с возможностями 9-G" с технологией малозаметности и передовыми датчиками.

B61-12 является 12-й модификацией ядерной бомбы B61, которая была принята на вооружение еще в 1960-х годах. В отличие от предыдущих моделей, у нее есть хвостовое оперение, что делает бомбу более управляемой и точной, позволяя ее сбрасывать с большой высоты.

  • В июне ВВС США и  Sandia National Laboratories провели испытания истребителя F-15E Strike Eagle, который может быть оснащен ракетой с ядерным зарядом B61-12.

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Теги: армия США, B61-12, испытания, ввс, истребитель, f-35, бомба
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