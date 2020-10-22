В центре Киева избили освобожденного из плена ветерана войны на Донбассе – Бутусов

Бутусов утверждает, что ветерана Деева избил несколько раз осужденный теневой миллионер из Донецка

Вчера в центре Киева избили ветерана войны на Донбассе Ивана Деева, который в прошлом году был освобожден из плена. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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По словам Бутусова, машину Деева подрезал джип BMW на перекрестке на улице Барбюса. Ветеран вместе с женой сделали замечание водителю, после чего из внедорожника вышли двое людей, избили Деева и отбросили на землю супругу. Деев получил перелом гайморовой пазухи, телесные повреждения средней тяжести, у жены – перелом фаланги пальцев.

При этом, утверждает Бутусов, один из нападавших подал заявление в полицию, что это Деев напал на него первым.

По словам журналиста, одним из нападавших якобы был Юрий Свиридов. Его Бутусов называет "теневым миллионером", несколько раз осужденным выходцем из Донецка. Другим нападавшим якобы был Павел Степанченко, который тоже привлекался к ответственности, утверждает Бутусов.

Журналист зовет сегодня людей на акцию в поддержку Деева у Главного управления Нацполиции.

LIGA.net проверяет информацию и обратилась за комментариями в полицию.

По данным Бутусова, в 2014-м Деев пошел на войну и попал в 8-й полк спецназа.

В 2017-м Деев вместе с майором Сергеем Иванчуком в Луганске установили радиоуправляемую мину и взорвали одного из главарей луганских боевиков, пишет журналист.

Вскоре Деева схватили оккупанты и он 2 года и 10 месяцев пробыл в плену, утверждает Бутусов. В результате пыток он получил инсульт, тяжелую травму сердца, в голове образовалась киста, было выбито 20 зубов. У него нарушения речи, заикание.

В 2019-м Деев был освобожден в результате обмена.

Марк Сировой

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