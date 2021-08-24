В центре Киева облили зеленкой пятого президента Порошенко: видео
24.08.2021, 18:04
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)
В Киеве после Марша защитников Украины облили зеленкой пятого президента Петра Порошенко. Это видно на видео, опубликованном изданием Киев оперативный.
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На записи Порошенко в маске подходит к машине полиции, на его лице видны зеленые следы.
После этого Порошенко садится в автомобиль полиции и вместе с правоохранителями покидает место происшествия.
В Нацполиции Украинской правде сообщили, что подозреваемого задержали. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
Марш защитников Украины прошел после официального военного парада. В нем приняли участия ветераны российско-украинской войны, волонтеры и родственники погибших военнослужащих.
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