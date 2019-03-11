В Украине без света остаются 47 населенных пунктов

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В результате осложнения погодных условий, шквалистого ветра, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 47 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуциям.

По состоянию на 07:00 11 марта нет электричества в 19 населенных пунктах Львовской области, 12 – Киевской, 12 - Житомирской, трех – Луганской, одном – Черновицкой.

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