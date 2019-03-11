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11.03.2019, 09:02

В Украине без света остаются 47 населенных пунктов

В Украине без света остаются 47 населенных пунктов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В течение суток спасатели убрали более 100 поваленных деревьев

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В результате осложнения погодных условий, шквалистого ветра, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 47 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуциям.

По состоянию на 07:00 11 марта нет электричества в 19 населенных пунктах Львовской области, 12 – Киевской, 12 - Житомирской, трех – Луганской, одном – Черновицкой.

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В Одессе произошло разрушение части стены новостройки, в результате чего травмирован один человек 1935 года рождения.

В Ивановке Тернопольской области произошло падение металлической водонапорной башни (находилась на стадии строительства).

В течение суток подразделения ГСЧС убрали более 100 поваленных деревьев.

10 марта 2019 года в Виннице погибла 12-летняя девочка в результате падения дерева из-за сильного ветра.

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Теги: электричество, ГСЧС, штормовой ветер
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