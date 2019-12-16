В Украине в ДТП попала известная певица: фото

Фото: facebook.com/iryna.fedyshyn

В ночь на 16 декабря известная львовская певица Ирина Федишин попала в ДТП, возвращаясь с концерта. Об этом она сообщила в Facebook.

"Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости "влетел" в наше авто", - написала Федишин.

По ее словам, удар был большой силы. Пострадавшие вызвали скорую помощь и провели ночь в больнице.

"К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы", - отметила певица.

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