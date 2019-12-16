Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине в ДТП попала известная певица: фото

В Украине в ДТП попала известная певица: фото - Фото
Фото: facebook.com/iryna.fedyshyn
16.12.2019, 16:35

Пострадавшие вызвали скорую помощь и провели ночь в больнице

В ночь на 16 декабря известная львовская певица Ирина Федишин попала в ДТП, возвращаясь с концерта. Об этом она сообщила в Facebook.

"Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости "влетел" в наше авто", - написала Федишин.

По ее словам, удар был большой силы. Пострадавшие вызвали скорую помощь и провели ночь в больнице.

"К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы", - отметила певица.

Читайте также: Умер легендарный голливудский актер

Напишите нам
дтп авария певица ирина федишин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 