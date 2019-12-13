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Умер легендарный голливудский актер

Умер легендарный голливудский актер - Фото
Дэнни Айелло (Скриншот видео CBS Sunday Morning/Youtube)
13.12.2019, 19:42

Дэнни Айелло скончался в возрасте 86 лет

Легендарный американский актер, номинант на Оскар Дэнни Айелло, умер в медицинском центре в Нью-Джерси в возрасте 86 лет. Об этом сообщает издание TMZ.

Дэнни Айелло сыграл в таких культовых фильмах, как "Гудзонский ястреб" Майка Леманна, "Власть луны" Нормана Джуисона, "Лестница Иакова" Эдриана Лайна. А в фильме "Крестный отец 2" его герой Тони Розато произнес знаменитую фразу: "Майкл Корлеоне передает привет!"

Номинацию на Оскар в категории лучший актер второго плана Айелло получил за роль владельца пиццерии в Бруклине в фильме "Делай как надо!"

Последней работой актера стала роль в драме Джона Херцфельда "Достань меня, если можешь" (2014). 

Дэнни Айелло, который начал карьеру в Голливуде в возрасте 17 лет, снялся в более чем 40 фильмах.

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