Зоряна Скалецкая и Виктор Ляшко (скриншот из видео)

В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились. Об этом сегодня на совещании заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, из них два не подтвердились. Сейчас по одному случаю еще проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих специалистов", - сообщила Скалецкая.

По ее словам, каждый случай будет расследован и о результатах сообщат населению.

Министр подчеркнула, что в Минздраве готовы к вызовам, которые возможны в связи с новым коронавирусом.

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин отметил, что в случае необходимости прибывающих из Китая пассажиров будут госпитализировать в Александровскую больницу.

Замминистра Виктор Ляшко добавил, что в этой больнице есть все необходимые защитные средства, чтобы изолировать больных и обезопасить медработников.

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. По состоянию на 10 часов утра 24 января заразились более 800 человек, 25 – погибли. LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой будут собраны все главные новости о вирусе.

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