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В Украину через оккупированный Крым пытались ввезти миллион фальшивых долларов: фото

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 17:33
В Украину через оккупированный Крым пытались ввезти миллион фальшивых долларов: фото - Фото
Фото: прокуратура АРК

Прокуратура Крыма заявила о блокировке международного канала поставок и сбыта в Украине поддельных долларов США. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

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Как отмечается, фальшивые доллары в Украину из Турции через оккупированный Крым возила группа иностранцев, в состав которой входили выходцы из Азербайджана, Узбекистана, Турции и Грузии.

По данным правоохранителей, фигуранты планировали ввезти в Украину около одного миллиона поддельных долларов.

Следствие установило, что для сбыта фальшивых купюр подозреваемые создали Telegram-канал, где принимали заказы и переписывались с покупателями. Поддельные доллары доставляли через почтовые отделения и передавали во время личных встреч. Деньги от покупателей получали на кошельки электронной платежной системы.

Стоимость фальшивых купюр составляла 50-60% процентов номинальной стоимости. То есть за фальшивые 100 долларов США участники группы получали 50-60 настоящих.

В прокуратуре сообщили, что следователи для документирования преступления сделали несколько оперативных закупок, в ходе которых приобрели 20 500 поддельных долларов США.

18 августа правоохранители провели спецоперацию и, как отмечается, задержали семерых фигурантов во время сбыта 10 000 фальшивых долларов США.

В Киеве, Харькове, Кривом Роге и на территории Донецкой области правоохранители провели 14 санкционированных обысков, в ходе которых изъяли деньги, средства технической связи, автотранспорт и огнестрельное оружие.

Фигуранты задержаны, им сообщили о подозрении по статье об изготовлении, хранении, приобретении, ввозе в Украину с целью сбыта или сбыте поддельных денег. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

  • 1 июня СБУ сообщила о задержании подозреваемого в организации группы, которая несколько лет занималась изготовлением и сбытом поддельных денег.

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Наталия Медведева
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Крым Турция фальшивомонетчики
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