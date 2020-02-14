В Украину из Польши пытались ввезти детали к двигателям вертолета

Фото: facebook.com/GLnewcustoms

В Украину из Польши двое украинцев пытались ввезти детали к вертолетным двигателям, которые спрятали в женской сумочке и аптечке. Об этом сообщает пресс-служба Галицкой таможни.

Работники таможни обнаружили восемь редукторных клапанов.

В пункте пропуска Краковец-Корчова водитель легкового автомобиля выбрал полосу движения "зеленый коридор". Во время визуального осмотра у таможенников возникло подозрение о сокрытии товара.

Машину направили на углубленный осмотр, в багажном отделении, автомобильной аптечке, под медикаментами, обнаружили три детали к вертолетным двигателям.

Фото: facebook.com/GLnewcustoms

Еще пять деталей – в сумочке женщины, которая находилась в авто в качестве пассажира.

Фото: facebook.com/GLnewcustoms

В таможне напомнили, что перемещение таких товаров подлежит государственному экспортному контролю.

Фото: facebook.com/GLnewcustoms

За нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров предусмотрена ответственность по ст. 333 Уголовного кодекса.