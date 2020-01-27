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СБУ: Военные похищали запчасти к бронетехнике для продажи - фото

СБУ: Военные похищали запчасти к бронетехнике для продажи - фото - Фото
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27.01.2020, 10:47

Планировалось вывезти за границу и продать

Сотрудники одной из воинских частей во Львовской области похищали запчасти к бронетехнике из в/ч региона и предприятий оборонно-промышленного комплекса для их продажи за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозреваемые планировали нелегально переправить запчасти и комплектующие через государственную границу Украины. Контрразведчики СБУ провели 11 обысков во Львове и области по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения.

Было изъято значительное количество военных приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали к бронетехнике. Установлено, что серийные номера на части выявленных деталей повреждены.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 410 УК, проводятся следственные действия.

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