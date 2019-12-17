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Для самолетов ВСУ закупили некачественные детали на 15 млн – СБУ

Для самолетов ВСУ закупили некачественные детали на 15 млн – СБУ - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
17.12.2019, 12:04

По данным правоохранителей, поддельные и устаревшие детали могли привести к чрезвычайным ситуациям

Контрразведка Службы безопасности раскрыла схему некачественной закупки комплектующих для украинских военных самолетов чиновниками столичного госпредприятия. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, чиновники якобы приобрели у коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом они оформляли оборудование как новое.

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Сотрудники СБУ изъяли комплектующих на 15 млн гривень. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

  • Ранее СБУ перекрыла канал контрабанды военной авиатехники в РФ.

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