Для самолетов ВСУ закупили некачественные детали на 15 млн – СБУ

Фото - пресс-служба СБУ

Контрразведка Службы безопасности раскрыла схему некачественной закупки комплектующих для украинских военных самолетов чиновниками столичного госпредприятия. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, чиновники якобы приобрели у коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом они оформляли оборудование как новое.

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Сотрудники СБУ изъяли комплектующих на 15 млн гривень. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Ранее СБУ перекрыла канал контрабанды военной авиатехники в РФ.

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