Для самолетов ВСУ закупили некачественные детали на 15 млн – СБУ

Контрразведка Службы безопасности раскрыла схему некачественной закупки комплектующих для украинских военных самолетов чиновниками столичного госпредприятия. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
По данным правоохранителей, чиновники якобы приобрели у коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом они оформляли оборудование как новое.
Читайте также: "Продавали военную информацию в РФ". СБУ задержала группу людей
Сотрудники СБУ изъяли комплектующих на 15 млн гривень. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.
Читайте также: СБУ предотвратила заказное нападение на народного депутата