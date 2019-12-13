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СБУ перекрыла канал поставки военной авиатехники в РФ

СБУ перекрыла канал поставки военной авиатехники в РФ - Фото
Терминал С, аэропорт Киев (Жуляны)
13.12.2019, 16:55

По данным спецслужбы, заказ на поставку сделали в российском Минобороны

В аэропорту Киев (Жуляны) Сотрудники Службы безопасности запблокировали канал поставок стране-агрессору РФ комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и Ан-74. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, запчасти должны были поставить в Россию через третьи страны по заказу Мнобороны РФ.

Сотрудники СБУ изъяли комплектующие и налоговоую документацию. Задержан исполнитель. Ему сообщили о подозрении по ст. 333 УКУ (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю). Следственные действия продолжаются.

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Ан-74 сбу Жуляны военная техника ан-72
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