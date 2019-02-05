Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
ProГаз
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 14:22

В Украину не пустили известную российскую телеведущую

В Украину не пустили известную российскую телеведущую - Фото
Анастасия Ивлеева (фото - instagram.com/_agentgirl_)

Россиянка в 2017 году незаконно находилась в АР Крым

Реклама
Реклама

Пограничники не пустили в Украину российскую видеоблогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за незаконный визит в оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Там рассказали, что Ивлеева прилетела в Киев рейсом из Минска.

Реклама

В ходе пограничного контроля сотрудники ГПСУ выяснили, что россиянка находилась в АР Крым в 2017 году. По ее словам, на полуостров она попала с территории РФ самолетом.

Ивлеевой проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года, ей также отказано в пересечении границы.

Служба безопасности Украины в прошлом году запретила въезд в страну 157 гражданам Российской Федерации.

Отправить:
Распечатать:
Теги: граница, Крым, телевидение, госпогранслужба, ивлеева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 