В Украину не пустили известную российскую телеведущую

Анастасия Ивлеева (фото - instagram.com/_agentgirl_)

Пограничники не пустили в Украину российскую видеоблогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за незаконный визит в оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Там рассказали, что Ивлеева прилетела в Киев рейсом из Минска.

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В ходе пограничного контроля сотрудники ГПСУ выяснили, что россиянка находилась в АР Крым в 2017 году. По ее словам, на полуостров она попала с территории РФ самолетом.

Ивлеевой проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года, ей также отказано в пересечении границы.

Служба безопасности Украины в прошлом году запретила въезд в страну 157 гражданам Российской Федерации.