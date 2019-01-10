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10.01.2019, 11:30

СБУ запретила въезд 157 россиянам

СБУ запретила въезд 157 россиянам - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В прошлом году 157 гражданам России запретили въезд в Украину

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Служба безопасности Украины в прошлом году запретила въезд в страну 157 гражданам Российской Федерации.

"В 2018 году 157 гражданам РФ запрещен въезд в Украину, из которых 83 – российские пропагандисты", - уточняет СБУ на официальном сайте.

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Кроме того, в прошлом году СБУ обнаружила и заблокировала 360 кибератак. 49 администраторов групп в социальных сетях были привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду, 29 лицам сообщили о подозрении, 20 приговоров вступили в силу.

Вчера, 9 января, сообщалось, что россиянин предложил взятку в размере $200 пограничникам в аэропорту Жуляны.

Пограничники во время оформления пассажиров, прибывших из Баку, отказали в пересечении государственной границы трем иностранцам - гражданам Азербайджана и РФ. Мужчины не смогли объяснить цель своего пребывания в Украину.

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