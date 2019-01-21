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21.01.2019, 18:35

В Умани американцы повредили скульптуру Иисуса - прокуратура

В Умани американцы повредили скульптуру Иисуса - прокуратура - Фото
Фото: uman.mrp.ck.ua

В прокуратуре говорят, что злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения, а также действовали умышленно и целенаправленно

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В Умани Черкасской области задержали двух граждан США по подозрению в разрушении скульптуры с изображением распятия Иисуса Христа, установленной на улице Освободителей. Об этом сообщает пресс-служба Уманской городской прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что 19-летний и 20-летний граждане США 19 января отломали элемент скульптуры в виде ног, бросили его и скрылись с места преступления.

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В прокуратуре говорят, что злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения, а также действовали умышленно и целенаправленно, из хулиганских побуждений.

Они задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Вчера американцам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Прокуратура просит избрать для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее суд испанского города Сеговия распорядился приостановить работы по установке скульптуры Сатаны из-за жалобы местных жителей, которым показалось, что дьявол получился чересчур дружелюбным.

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Теги: Иисус Христос, США, вандализм, умань, скульптура
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