В Испании протестуют против слишком радостной скульптуры Сатаны

Скульптор Хосе Антонио Абелла (фото - facebook.com/marco.tempranoalonso)

Суд испанского города Сеговия распорядился приостановить работы по установке скульптуры Сатаны из-за жалобы местных жителей, которым показалось, что дьявол получился чересчур дружелюбным. Об этом сообщает ВВС.

Бронзовая статуя была создана как дань местной легенде, которая говорит, что дьявол был обманут во время строительства знаменитого акведука Сеговии.

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Но жители говорят, что дьявол, который улыбается и делает селфи с помощью смартфона, выглядит слишком дружелюбным.

Судья приказал приостановить работы, пока он будет выяснять, оскорбительно ли это для христиан.

Более 5400 человек - чуть более 10% населения города - подписали петицию, призывающую отменить установку скульптуры.

В петиции говорится, что поскольку дьявол изображен "веселым", с телефоном в руке, он "превозносит зло" и, следовательно, "оскорбляет католиков".

Авторы документа добавили, что Сатана должен быть "отталкивающим и презренным, а не добрым и соблазнительным".

Скульптор Хосе Антонио Абелла заявил в интервью о своем недоумении действиями жителей города.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал, что после его проклятия умерли четверо музейщиков, которые работали в ремонтных мастерских при монастыре.