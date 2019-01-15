Настоятель Печерской лавры проклял музейщиков и они умерли: видео

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал, что после его проклятия умерли четверо музейщиков, которые работали в ремонтных мастерских при монастыре. Соответствующее видео опубликовано в YouTube на канале Лавра. Шлях до небес.

(Отрывок начинается в 24:20):

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"Что-то никто не смотрел, что в храмах были ремонтные мастерские. Были открытые дискуссии о выселении этих мастерских, и я сказал, что умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерло. После этого они написали открытое письмо-жалобу на меня блаженнейшему митрополиту Владимиру, и когда я с ним говорил, я увидел, что у него из глаз "идут искры". Это я нежно так говорю. Он спросил меня, почему я позволяю себе проклинать музейщиков, ведь у них умерло три человека. Я поворачиваюсь и говорю: "До вечера умрете все. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа". Правда, еще один человек умер", - рассказал Павел.

Ранее Павел заявил, что мощи, которые хранятся в пещерах лавры, никто не подменял, а слухи об их исчезновении распространяют греко-католики.