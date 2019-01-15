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15.01.2019, 16:40

Наместник лавры ответил на обвинение в подмене мощей

Наместник лавры ответил на обвинение в подмене мощей - Фото
Митрополит Павел (скриншот с видео)

Митрополит Павел заявил, что, по его мнению, слухи о вывезении мощей из лавры распространяют греко-католики

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что мощи, которые хранятся в пещерах лавры, никто не подменял. Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает Украинская правда.

Павел рассказал историю о митрополите, который любил переставлять мощи местами и однажды, когда он лег спать, ему явился святой и предупредил, что если "не даст им лежать, то ему не дадут жить".

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"Мы не настолько святые, чтобы забрать мощи и подменить их", - заявил митрополит и добавил, что, по его мнению, подобные слухи распространяют греко-католики.

В свою очередь архимандрит Поликарп, который также участвовал в брифинге, заявил, что все иконы, об исчезновении которых сообщил министр культуры Евгений Нищук, на месте.

По словам Поликарпа, эти иконы были отреставрированы, в результате чего их регистрационные номера не сохранились.

Ранее депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что, по его информации, часть мощей, которые хранились в Киево-Печерской лавре, вывезена в Россию. Депутат также призвал "инвентаризировать" мощи: "Генетическая экспертиза есть или нет? ДНК? Это аутентичные мощи или муляжи? Куда все подевалось?".

Министр культуры Евгений Нищук также заявлял, что во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружили пропажу нескольких икон.

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Теги: церковь, лавра, Павел, мощи, иконы
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