В Киево-Печерской лавре пропало несколько икон - Нищук

Киево-Печерская лавра (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружили пропажу нескольких икон. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук в эфире телеканала Прямой.

"Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре. Да, мы делали эти сверки. С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в очень давние времена, еще до 2003 года. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы", - заявил министр.

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Нищук отметил, что его заявление - предварительное, через некоторое время Минкульт вместе с правоохранительными органами проведет специально посвященный этому брифинг.

28 ноября министерство культуры начало проверку церковных ценностей и святынь Киево-Печерской лавры. Была создана комиссия, в которую вошли сотрудники ведомства и национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Их цель - проверить наличие церковных ценностей и святынь, которые были переданы лавре с 1988 года - с момента открытия монастыря после возрождения.