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04.01.2019, 18:31

Мощи из Киево-Печерской лавры могли вывезти в Россию - депутат

Мощи из Киево-Печерской лавры могли вывезти в Россию - депутат - Фото
Игорь Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Игорь Луценко призвал "инвентаризировать" оставшиеся мощи путем проведения генетической экспертизы

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Депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что, по его информации, часть мощей, которые хранились в Киево-Печерской лавре, вывезена в Россию, и призвал провести "инвентаризацию" оставшихся реликвий. Об этом депутат сказал сегодня на брифинге в Киеве.

"Есть проблема, которая состоит в том, что, скорее всего, там уже все (мощи, - ред.) вывезено. То есть понимая, что рано или поздно такое может случиться, давно уже там для основания соборов в Сибири повывозили все эти мощи. Это та информация, которая у нас есть", - сказал Луценко.

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По его мнению, сейчас нужно предотвратить "то, что осталось, чтоб не вывезли".

Луценко заявил, что обратится по этому вопросу к СБУ. Он анонсировал отчет силовиков перед депутатами, в котором те должны рассказать, что они сделали для предотвращения подмены мощей.

Депутат также призвал "инвентаризировать" мощи: "Генетическая экспертиза есть или нет? ДНК? Это аутентичные мощи или муляжи? Куда все подевалось?".

Вместе с тем, экс-директор Печерского историко-культурного заповедника Сергей Кролевец обратил внимание на то, что постановлением Кабмина 1991 года государство отдало мощи в собственность церкви. Он призвал отменить это постановление.

Недавно в Доброполье Донецкой области полиция задержала мужчину по подозрению в краже из храма "мощей Георгия Победоносца"

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Теги: церковь, Игорь Луценко, экспертиза, лавра, мощи
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