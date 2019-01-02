В Донбассе из храма украли "мощи Георгия Победоносца" - полиция

Фото: dn.npu.gov.ua

В Доброполье Донецкой области полиция задержала мужчину по подозрению в краже из храма "мощей Георгия Победоносца". Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела Нацполиции Донецкой области.

"28-летний мужчина посреди дня похитил священные реликвии и спрятал их у себя дома. Уже через несколько часов сотрудники полиции разоблачили злоумышленника и привлекли к ответственности", - сказано в сообщении.

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В полиции рассказали, что с заявлением о краже к ним обратился настоятель храма. Его конфессиональная принадлежность не уточняется.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, сообщили правоохранители.

"Правонарушитель пояснил, что слышал о том, что данные реликвии обладают чудодейственной силой, поэтому похитил их и принес домой", - говорится в сообщении полиции.

Там отметили, что мощи изъяты в качестве вещественных доказательств, а против мужчины открыто уголовное производство по ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК.

Георгий Победоносец — христианский святой, великомученик, который, согласно каноническому житию, пострадал во время Великого гонения при императоре Диоклетиане и после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) году н.э. был обезглавлен.

Светские ученые существование такой исторической личности не подтверждают.