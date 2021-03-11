В Василькове самолет ВВС Украины ночью столкнулся с автомобилем – произошел пожар

В 40-ой авиабригаде тактической авиации в Василькове в ходе буксировки самолет столкнулся с автомобилем – в результате произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования Центр.

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Инцидент произошел в темное время суток, пожар был потушен силами пожарного подразделения части, отмечают в командовании авиабригады.

В воинской части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются. Водителю была оказана медицинская помощь, его состояние здоровья удовлетворительное.

14 декабря 2020-го сообщалось, что из-за непогоды в Украине обледенели самолеты тактической авиации Воздушных Сил ВСУ, которые находятся на боевом дежурстве и должны быть готовы к оперативному вылету.

Станислав Стороженко

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