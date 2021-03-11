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В Василькове самолет ВВС Украины ночью столкнулся с автомобилем – произошел пожар

11.03.2021, 13:41
В Василькове самолет ВВС Украины ночью столкнулся с автомобилем – произошел пожар - Фото
Иллюстративное фото (Пресс-служба Воздушного командования %22Центр%22)

В 40-ой авиабригаде тактической авиации в Василькове в ходе буксировки самолет столкнулся с автомобилем – в результате произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования Центр. 

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Инцидент произошел в темное время суток, пожар был потушен силами пожарного подразделения части, отмечают в командовании авиабригады. 

В воинской части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются. Водителю была оказана медицинская помощь, его состояние здоровья удовлетворительное. 

Станислав Стороженко
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ВСУ самолет ввс васильков авиабригада
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