В Венгрии автобус попал в ДТП с эвакуированными украинцами: есть пострадавшие

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В Венгрии сегодня в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, который эвакуировал украинцев, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской облгосадминистраци Игорь Шинкарюк у себя в Facebook.

"На 75 километре автомагистрали М3 у Будапешта произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска Тиса", - отметил Шинкарюк.

По его словам, в автобусе находилось восемь человек, двое из них - в тяжелом состоянии, шесть - в удовлетворительном. Всех госпитализировали.

Он уточнил, что выполняется протокол украинскими представителями дипломатического корпуса.

По информации местного издания HEOL, авария произошла утром, микроавтобус на трассе столкнулся с легковушкой. После столкновения оба автомобиля отбросило в кювет.

Польше возле села Кобиела грузовик столкнулся с автомобилем, в результате погибли двое украинцев. 14 января в

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