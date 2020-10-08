В Виннице директор госпредприятия предлагал главе ОГА 4 млн грн взятки – СБУ

Чиновник в интересах других лиц пытался "убедить" главу области изменить целевое назначение бюджетных средств, говорят в СБУ

В Виннице задержали руководителя госпредприятия во время попытки дать взятку главе Винницкой облгосадминистрации Сергею Борзову. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным предварительного следствия, чиновник в интересах других лиц пытался "убедить" главу области изменить целевое назначение бюджетных средств. За это он обещал "благодарность" в 4,2 млн грн, сообщили в СБУ.

Чиновника задержали при передаче первой части взятки в размере 200 000 грн.

Открыто дело по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

7 октября Высший антикоррупционный суд приговорил к девяти годам тюрьмы судью Хозяйственного суда Одесской области за вымогательство и получение 570 000 грн взятки.

Вадим Ребрина

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