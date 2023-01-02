В Виннице мужчина ранил ножом священника УПЦ МП

2 января, около 9:00 в Виннице в полицию поступило сообщение о ножевом ранении священнослужителя. Событие произошло возле одного из религиозных зданий, сообщает пресс-служба полиции.

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Патрульные полицейские задержали правонарушителя.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Между тем в Facebook Винницкой епархии УПЦ МП сообщают, что нападение совершено на клирика епархии протоиерея Антония Ковтонюка. Там утверждают, что преступление было совершено на территории Покровского храма.

"В настоящее время отец Антоний в тяжелом состоянии находится в больнице", – говорится в сообщении.

По данным епархии, нападавший отказался подчиниться полиции, поэтому правоохранители были вынуждены применить оружие – мужчину ранили в ногу и задержали.

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Вадим Ребрина

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