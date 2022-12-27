UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Юрист УПЦ МП: Церковь не будет менять название, закон ее к этому не обязывает

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 23:33
Юрист УПЦ МП: Церковь не будет менять название, закон ее к этому не обязывает - Фото
Протоиерей УПЦ МП Александр Бахов (Фото - church.ua)

В УПЦ МП подтвердили, что не собираются менять название после того, как Конституционный суд признал соответствующим Конституции требование к церквям, религиозные центры управления которыми находятся в России, указать это в своем названии. Об этом заявил глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бахов считает, что решение КСУ не обязывает УПЦ МП изменить название, так как касается только соответствия закона Конституции, а "в самом законе отсутствует какое-либо упоминание об УПЦ".

Протоиерей подчеркнул, что "УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ, ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в городе Киеве". Поэтому он расценивает попытки применить требования этого закона к УПЦ МП как нарушения права на свободу совести и вероисповедания.

Ранее похожую позицию озвучил глава просветительско-информационного отдела УПЦ МП.

Изменения в закон о свободе совести и религиозных организаций были приняты Верховной Радой 20 декабря 2018 года и предусматривают, что религиозная организация, центр управления которой находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии. 

Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если УПЦ не имеет отношения к Москве, то для нее честно будет прямо заявить, что "Путин – это сатана".

  • В начале декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в частности, против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также десяток иерархов УПЦ МП.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру: что это значит для УПЦ МП

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц мп церковь переименование
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 