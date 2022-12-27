Юрист УПЦ МП: Церковь не будет менять название, закон ее к этому не обязывает

В УПЦ МП подтвердили, что не собираются менять название после того, как Конституционный суд признал соответствующим Конституции требование к церквям, религиозные центры управления которыми находятся в России, указать это в своем названии. Об этом заявил глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

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Бахов считает, что решение КСУ не обязывает УПЦ МП изменить название, так как касается только соответствия закона Конституции, а "в самом законе отсутствует какое-либо упоминание об УПЦ".

Протоиерей подчеркнул, что "УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является Собор УПЦ, ее религиозный центр, как и все органы управления, находятся в городе Киеве". Поэтому он расценивает попытки применить требования этого закона к УПЦ МП как нарушения права на свободу совести и вероисповедания.

Ранее похожую позицию озвучил глава просветительско-информационного отдела УПЦ МП.

Изменения в закон о свободе совести и религиозных организаций были приняты Верховной Радой 20 декабря 2018 года и предусматривают, что религиозная организация, центр управления которой находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии.

Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если УПЦ не имеет отношения к Москве, то для нее честно будет прямо заявить, что "Путин – это сатана".

Министерство культуры будет рекомендовать Лаврскому заповеднику не продлевать соглашение с УПЦ МП на аренду Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней Лавре.

В начале декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в частности, против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также десяток иерархов УПЦ МП.

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Сергій Бережний

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